Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz.

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanırken, iki komşu arasında görüş ayrılığı yaşanması doğaldır. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Aramızda çözülemeyecek sorun yok. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kyriakos'un da bizimle aynı görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title