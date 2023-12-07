Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanırken, iki komşu arasında görüş ayrılığı yaşanması doğaldır. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Aramızda çözülemeyecek sorun yok. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kyriakos'un da bizimle aynı görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. - ATİNA