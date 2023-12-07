Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanırken, iki komşu arasında görüş ayrılığı yaşanması doğaldır. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Aramızda çözülemeyecek sorun yok. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kyriakos'un da bizimle aynı görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika