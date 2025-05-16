Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesinde yaptığı konuşmada, "Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesinde yaptığı konuşmada, "Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi alanlarla bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesinde yaptığı konuşmada, "Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi alanlarla bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz" dedi. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika