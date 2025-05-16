Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tiran'da "Çok şey bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tiran'da "Çok şey bekliyoruz. Kardeşimle (Başbakan Edi Rama) Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika