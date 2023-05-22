Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi ABD'de Türkevi'ne saldırdılar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkevi PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title