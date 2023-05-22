Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar.
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi ABD'de Türkevi'ne saldırdılar." - İSTANBUL
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika