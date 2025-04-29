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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki gelişmelere Başbakanla değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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