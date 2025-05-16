Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır" dedi. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika