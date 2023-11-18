Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika