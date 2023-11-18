Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İstanbul Politika Haberler

title