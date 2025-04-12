Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu" "Antalya Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te direk transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu"

"Antalya Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te direk transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029 yılına ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz"

"927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yükleyici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz."

"Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz."

"Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının eseri olanlar, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarında baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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