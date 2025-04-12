Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık Antalya Havalimanı'mız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu." - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika