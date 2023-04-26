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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale Yozgat Ankara Politika Haberler

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