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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kıbrıs Politika Haberler

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