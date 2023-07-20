Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika