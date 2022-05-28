Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır" dedi. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı Türkiye Politika Haberler

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