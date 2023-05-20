Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da

ADIYAMAN - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a geldi.

6 Şubat depreminde binlerce binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşın ise hayatını kaybettiği Adıyaman'a, hava yoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Adıyaman Havalimanından Kahta Karayolu bulunan Beşpınar Marinaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yüzlerce vatandaş araçlarıyla eşlik etti. Beşpınar Marina'da gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki programı basın mensuplarına kapalı bir şekilde yapıldı.

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