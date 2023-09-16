Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde 14 Mayıs–25 Mayıs...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde 14 Mayıs–25 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde 14 Mayıs–25 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika