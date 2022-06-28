Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı

AA - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve Biden görüşmede ayrıca Madrid'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

AA / Politika

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