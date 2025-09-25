Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "Birlikte bölgedeki sıkıntıları...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.