Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek, "Trump,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek, "Trump, F-35 alımı konusunda iyi niyetli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek, "Trump, F-35 alımı konusunda iyi niyetli" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika