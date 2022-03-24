Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması konusunu konuştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması konusunu konuştuk" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika