Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada '7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. hastaneler, okullar, mülteci kampların, ambulansların bombalandığı güvenli bölgelere göç edenlerin bombalandığı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşanıyor" dedi. - RİYAD