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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar...

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Politika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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