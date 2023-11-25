Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar...
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okumada en ön safta kadınlar var" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika