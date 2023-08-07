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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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