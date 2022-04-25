Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika