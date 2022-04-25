Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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