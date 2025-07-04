Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yükseklere taşıyacak adımlarımızı hep birlikte...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yükseklere taşıyacak adımlarımızı hep birlikte atmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yükseklere taşıyacak adımlarımızı hep birlikte atmalıyız" dedi. - HANKENDİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika