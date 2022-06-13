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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Filyos Limanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Filyos Limanı'na indi.

Karadeniz Gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreni için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri Filyos Limanı'na iniş gerçekleştirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra bazı bakanlar eşlik etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Fuat Oktay ile birlikte brifing çadırına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan; burada çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra tören alanına geçecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Zonguldak Politika Haberler

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