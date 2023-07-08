Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zigana Tüneli'ni tamamlayıp hizmete açtık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zigana Tüneli'nin tamamlandığını ve hizmete açıldığını belirtti. Ayrıca, 7'li koalisyondan hiçbir kişinin istifa etmediğini ve siyaseti bırakmadığını söyleyerek, seçim sonuçlarını başarı gibi pazarladıklarını ifade etti. Erdoğan, birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan bir kişinin ders çıkarmadan bugün 16'lı masa kurmaktan bahsettiğini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Zigana Tüneli'ni tamamlayıp hizmete açtık"
"7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi. Hiçbiri siyaseti bırakmadı. 1 tanesi açık yüreklilikle seçmenine hesap vermedi. Açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi pazarlamaktan vazgeçmediler"
"Birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan zatın yaşadıklarından ders çıkarmadan bugün 16'lı masa kurmaktan bahsediyor"