Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zigana Tüneli'ni tamamlayıp hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zigana Tüneli'nin tamamlandığını ve hizmete açıldığını belirtti. Ayrıca, 7'li koalisyondan hiçbir kişinin istifa etmediğini ve siyaseti bırakmadığını söyleyerek, seçim sonuçlarını başarı gibi pazarladıklarını ifade etti. Erdoğan, birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan bir kişinin ders çıkarmadan bugün 16'lı masa kurmaktan bahsettiğini de dile getirdi.