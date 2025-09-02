Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zengezur Koridoru meselesinde de herhangi bir sıkıntı, bir farklılık yok. İlham Bey bu konuda çok daha kendinden emin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zengezur Koridoru meselesinde de herhangi bir sıkıntı, bir farklılık yok. İlham Bey bu konuda çok daha kendinden emin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zengezur Koridoru meselesinde de herhangi bir sıkıntı, bir farklılık yok. İlham Bey bu konuda çok daha kendinden emin. Barışın sağlanmasıyla bölgemizdeki ticaret başta olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
