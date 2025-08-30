Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninde; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu. Tören, Ankara'da görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.