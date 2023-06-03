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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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