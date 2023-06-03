Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlı olduklarını belirterek, bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika