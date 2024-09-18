Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, yurtdışında müteahhitlik yapan firmaların başarıları vurgulandı ve Türk müteahhitliğinin uluslararası alandaki etkisi değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.