Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, hayat pahalılığı sorunu çözmek için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, hayat pahalılığı sorunu çözmek için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milyarlarca doların kullanıldığı, yalanların, yanlışların, spekülasyonların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflerine sabitledik hem de ekonomiye toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık." diye konuştu.

Erdoğan, 2019 yılında böyle bir tören vesilesiyle sistemin en büyük garantisinin millet olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz, yaptığı tercihle sadece ülkesinin ve kendisinin geleceğine sahip çıkmakla kalmamıştır. Bu sonuç, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününün olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu cümle aleme ispatlamıştır. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Henüz 2,5 aylık kabinemizle diğer alanlar gibi ekonomide de aldığımız somut sonuçlarla milletimizin ve siz iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah, çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz."

"İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin, cesaretin ve azmin var olduğuna inanıyorum"

Hayat pahalılığı sorunu çözmek için de yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, milletçe birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sıkı sıkıya sahip çıkıldığında, üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel tanımadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz. İş dünyamızdan ricam, istikametlerini ve hedeflerini geleceğe çevirmeleridir. Önümüzde bizi bekleyen çok büyük fırsatlar, çok büyük imkanlar mevcuttur. Yakın coğrafyamızda sizlerin tecrübesine ihtiyacı olan pek çok ülke var. Bunları değerlendirmek sizlerin dirayetine, cesaretine ve azmine bağlıdır.

Neredeyse yarım asra yaklaşan siyasi tecrübeme, iş hayatımdaki deneyimlerime, belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığındaki yönetim birikimlerime dayanarak söylüyorum. İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin, cesaretin ve azmin var olduğuna inanıyorum. Yoksa Türkiye, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesine 42 firmayla giremezdi, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren iş insanlarıyla bayrağını dalgalandıramazdı."

Erdoğan ödül verilecek firmaları ve temsilcilerini tebrik ederek, "Rabbimden önümüzdeki sene çok daha fazla sayıda firmamıza ödüllerini takdimi bize nasip etmesini diliyorum." dedi.

Notlar

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk firmalarının uluslararası ölçekteki başarılarını simgeleyen dünyaya giydirilmiş ay yıldızlı bayrağı taşıyan baret rölyef takdim edildi.

Takdimin ardından Erdoğan, ödül alan firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.

Tören, aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

(Bitti)