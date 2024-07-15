Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar tarihimizi kara bir leke olarak geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika