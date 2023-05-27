Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımızın oy kullandığını açıkladı ve PKK'nın saldırılarına rağmen vatandaşların oylarını cesaretle kullandıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar."
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Politika