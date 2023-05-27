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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımızın oy kullandığını açıkladı ve PKK'nın saldırılarına rağmen vatandaşların oylarını cesaretle kullandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan PKK Politika Haberler

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