Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz." AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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