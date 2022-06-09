Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Politika