Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Hava Kuvvetleri de cevabı verince rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Adalar, adacıklar burayı silahlandırmaya gitmesi anlaşmalara ters. Bu anlaşmaları bir okusunlar, adımlarını buna göre atsınlar" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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