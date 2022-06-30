Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır."
AA / Ferdi Türkten - Politika