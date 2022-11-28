Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız" "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız"
"Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.