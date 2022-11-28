Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız" "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız" "Ölen her bir masumun kanı terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan İstanbul Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.