CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YUNANİSTAN BİZİM MUHATABIMIZ VE DENGİMİZ DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat süren 'Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın son dönemde yaptığı tacizleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Yunanistan'ın tacizlerine cevap verdiği konuşmasında, "Son kabine toplantımızdan bugüne her anımızı ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu bir şekilde geçirdik. Anadolu'daki sarsılmaz kalemiz Ahlat'ı, tarihi önemine ve ecdadın mirasına yakışır bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos'ta Ahlat'ta çeşitli programlara katıldık. Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünün de Sultan Alpaslan ve ordusunun cuma namazı kıldığı yerde 26 Ağustos günü coşkuyla kutladık. Büyük Taarruzun 100'üncü yılı vesilesiyle ordularımızın başkomutanı cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. Bu vesileyle, son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" ifadelerini kullandı.

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'PEK ÇOK TEDBİRİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanı genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.