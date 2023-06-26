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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Politika Haberler

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