Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız." "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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