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İSTANBUL-ERDOĞAN, İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASIYLA İLGİLİ MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar ve bölgedeki insan hakları ihlalleriyle ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.