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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) 'Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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