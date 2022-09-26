Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz." Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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