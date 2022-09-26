Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika