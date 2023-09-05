Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Politika Haberler

title