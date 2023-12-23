Erdoğan: İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol haritamızın bir diğer başlığı şehrimizdeki rezerv alanlarıdır. İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika