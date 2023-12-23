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Erdoğan: İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasının bir başlığının İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa etmek olduğunu belirtti. Bu çalışmalarla birlikte İstanbul'da yapılan konut inşaatları hız kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol haritamızın bir diğer başlığı şehrimizdeki rezerv alanlarıdır. İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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