Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika