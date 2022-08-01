Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan turist Politika Haberler

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