Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduğunu belirterek, "Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin Grup Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, adalette yargı reformu stratejisi kapsamında 10'uncu ve 11'inci yargı paketlerinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766'dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'yle birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12'ye çıkardık" dedi.

"Eğitimde 2025 yılı içinde 9 bin 324 derslik inşa ettik"

Eğitimde 2025 yılı içinde 9 bin 324 dersliğin inşa edildiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni ülkemize kazandırdık. Bin 381'i engelli kardeşimiz olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk. Bir başka çarpıcı rakam toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve orta öğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı" diye konuştu.

"Sağlıkta 2025'in ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı"

Erdoğan, sağlıkta 2025'in ilk 11 ayında muayene sayısının 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktığını dile getirerek, "16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. Aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6 bin 308'e çıkardık. 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3 bin 574'e yükselttik. Merkezi hekim randevu sisteminden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik öneme haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık" şeklinde konuştu.

"'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız Yüzyılın Konut projesini başlattık"

6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Yerinde dönüşümle 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız Yüzyılın Konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito yönetim sistemini yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk" ifadelerine yer verdi.

"Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık"

Geçen yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Yurt dışı uçuş noktası sayısına altı yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli Otoyolu'nu hizmete açtık. Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk milli banliyo tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık" dedi.

"2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdiklerini bildiren Erdoğan, "65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk" diye konuştu.

"Dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk"

Geçen yıl enerjide Abdülhamit Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini söyleyen Erdoğan, "Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sığlaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık" ifadelerini kullandı.

"Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik"

Gençlik ve sporda Türkiye genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisinin yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, "Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4 bin 444'e projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Bu destekten 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandı. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"Aile Yılı'nda 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik"

Aile ve sosyal politikalar alanında 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettiklerini bildiren Erdoğan, "Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz. Aile Yılı'nda 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrimiçi programlarda çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Bin 317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik" şeklinde konuştu.

"Gökdoğan füzemiz hedef uçağı başarıyla vurdu, bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu"

Savunma sanayiinde atılan stratejik hamlelerin tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN'ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik Kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımız KAAN için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İlk yerli milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli denizaltımız MİLDEN'in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM 8. gemimiz TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159 teslim edildi. ULAK silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. Şurası bir başka gurur kaynağımızdır; insansız savaş uçağımız KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan füzemiz hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu" açıklamasında bulundu.

"Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu"

Sanayi ve teknolojide son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik. Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu. Togg'un Sedan modeli T10F'in üretimi başladı" dedi.

"Toplam 651 organize suç örgütü çökertildi"

İçişlerinde her türlü suç örgütü ve çeteyle mücadeleyi tavizsiz bir şekilde devam ettirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde itibarıyla 93,3'e ulaştı. 14 bin 317'si hizmet aracı, 580'i motosiklet, 65'i zırhlı araç, 795'i hava aracı, 73'ü yüzer araç olmak üzere toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplamda 674 tır insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz anavatanlarına döndü" diye konuştu.

"Ticarette 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık"

Ticarette 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin yıllık mal ihracat rekorunu kırdıklarına değinen Erdoğan, "Mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık" şeklinde konuştu.

"Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük"

Bölgedeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin 2025 yılında da büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede 2025 yılını yüzde 30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe kat ettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı" ifadelerine yer verdi.

"İş gücümüz 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise 33 milyona yükseldi"

Çalışma ve sosyal güvenlikte 2025 yılında toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesinin sağlandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İş gücümüz 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise 33 milyona yükseldi. İşsizlik oranımız yüzde 8,6'ya gerileyerek, son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik, ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır."

Kültür ve turizmde yılın üç çeyreğinde turizm gelirinin yüzde 5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, "50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurt içinde 131 adet, yurt dışında ise 4 adet vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde aralarında Habib-i Neccar Camii'nin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik" diye konuştu.

"NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nden G20 Liderler Zirvesi'ne uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl dışişlerinde Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için diplomasi ve telefon trafiğini yükselttiklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez özellikle ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nden G20 Liderler Zirvesi'ne uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Forumumuzun dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya parti rozetlerini taktı. - ANKARA