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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" "Yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı şekilde düşüşüne şahitlik edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir"

"Yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı şekilde düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine yönelik, "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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