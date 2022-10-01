Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz."
Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika