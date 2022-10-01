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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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