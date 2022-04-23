Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı. Çocukların ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Maltepe, Politika, Haberler

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